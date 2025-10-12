Arda Güler: Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.

1 gol 2 asistle maça damgasını vuran genç yıldız Arda Güler, kritik 90 dakikanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Karşılaşma sonrası soruları yanıtlayan Arda, tarihi bir galibiyet aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz.

"GÜRCİSTAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Sıradaki Gürcistan maçına da değinen Arda, Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekti:

Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz.

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

Maçın oynandığı zemine de eleştiri getiren genç oyuncu, şunları dedi:

Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz.

"HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞTIK"

İkinci yarıda sergilenen üstün oyunu da değerlendiren Arda Güler, teknik direktör ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun taktik yönlendirmelerinin sahaya yansıdığını belirtti: