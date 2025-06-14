Bilek güreşinde Avrupa Şampiyonu olan Nehir Özcan'a coşkulu karşılama

DHA

Romanya’da 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda hem sağ hem de sol kolda birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza atan 14 yaşındaki Nehir Özcan, eğitim gördüğü Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu unvanıyla okuluna dönen 8. sınıf öğrencisi Özcan, öğretmenleri ve arkadaşlarının alkışları eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Okul Müdürü Süleyman Göksu, başarılı sporcuyu Türk bayrağıyla onurlandırarak başarılarının devamını diledi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, ŞAMPİYON OLDU

Bilek güreşine bir hobi olarak başladığını anlatan Özcan, “Zamanla bu spor hayatımın bir parçası haline geldi. Antrenörüm İbrahim hocamın desteğiyle bu başarıyı yakaladım. Şimdi hedefim 10 Eylül’de Bulgaristan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda da bayrağımızı dalgalandırmak. Bunun için çalışmalarımı yoğunlaştırdım” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Yalur ise, “Nehir’le iki yıl önce başladığımız yolculukta önce milli takım hayalimizi gerçekleştirdik, şimdi de Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Yeni hedefimiz dünya şampiyonluğu. Nehir’in bu azmiyle bunu da başaracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nehir Özcan, Bulgaristan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.