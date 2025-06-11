Brezilya, Dünya Kupası biletini aldı

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında Brezilya ile Paraguay karşı karşıya geldi.

Neo Quimica Arena'da oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

ANCELOTTI, İLK MAÇINI KAZANDI

Brezilya Milli Takımı'nın başındaki ilk zaferini yaşayan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye galibiyeti getiren gol, eski öğrencisi ve Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’dan geldi.

Karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Vinicius, takımına üç puanı kazandırdı.

BREZİLYA GARANTİLEDİ

Bu galibiyetin ardından Brezilya puanını 25'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi. Paraguay ise 24 puanda kaldı.

Alınan bu sonuçla Brezilya, Güney Amerika Elemeleri’nde ilk 6 içinde yer almayı garantileyerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı kesinleştirdi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Brezilya, sıradaki maçında Şili’yi konuk edecek. Paraguay ise bir sonraki karşılaşmada Ekvador’u ağırlayacak.