Edin Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e hayat verdi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'in Galler'i eleyerek 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finale yükselmesinde başrol oldu.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Bosna Hersek, Galler'i penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona erdi.
DZEKO MAÇI UZATMAYA TAŞIDI
Galler'in golünü 52'de Daniel James kaydederken Bosna Hersek'e beraberliği getiren isim, 87. dakikada 40 yaşındaki eski Fenerbahçeli Edin Dzeko oldu.
Büyük heyecana sahne olan mücadelede penaltı atışlarında hata yapmayan Bosna Hersek, rakibini 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
RAKİP İTALYA
Bosna Hersek, play-off finalinde sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 31 Mart'ta oynanacak.
