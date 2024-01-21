Fas - Demokratik Kongo maçında eşitlik bozulmadı! Ziyech ve Bakambu maça damga vurdu Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Galatasaraylı Hakim Ziyech asist yaparken, Cedric Bakambu penaltı kaçırdı.

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Afrika Uluslar Kupası F Grubu ikinci maçında Fas ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.

Stade Laurent Pokou'da oynanan mücadele karşılıklı gollere sahne oldu. İki takımda etkili pozisyonlara girmesine rağmen üç puanı alamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ziyech asist yaptı, Bakambu penaltı kaçırdı

Fas, 6. dakikada Hakim Ziyech'in asisti ve Achraf Hakimi'nin golüyle öne geçti. Kongo'nun forveti Cedric Bakambu, 41. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren golü 76. dakikada Silas kaydetti.

Hakim Ziyech, 73 dakika süre aldı ve Fas'ın golünde asisti yaptı. Demokratik Kongo'da Beşiktaşlı Masuaku 90 dakika süre aldı; Galatasaraylı Bakambu 52. dakikada oyundan alındı.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Fas puanını 4'e, Kongo ise 2'ye yükseltti.

Fas, grubun son maçında Zambiya ile karşılaşacak. Kongo ise Tanzanya ile karşı karşıya gelecek.