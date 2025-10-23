Fas genç takımı coşkuyla karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fas genç milli takımı, 20 Ekim'de Şili'de gerçekleştirilen final maçında Arjantin'i 2-0 yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Tarihinde ilk kez bu başarıyı elde eden Fas, ayrıca 2009'daki turnuvanın şampiyonu Gana'nın ardından kupaya uzanan ikinci Afrika ülkesi oldu.

FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ

Kupayla ülkelerine dönen genç futbolcuları Fas halkı büyük bir ilgiyle karşıladı. Başkent Rabat'ta binlerce kişi takım otobüsünün geçtiği güzergahta toplandı.

Fas bayrakları ve milli takım formaları giyen Faslılar, genç milli takımın büyük başarısını kutladı.

Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, el-Cedide, Tanca ve Tetuan gibi şehirlerde binlerce Faslı, genç milli takımın başarısına sevindi.

Fas Veliaht Prensi Mulay el-Hasan, Fas 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncuları onuruna Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen kutlamaya katıldı.