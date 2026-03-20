Fatih Terim'den Vincenzo Montella'ya destek mesajı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek.

26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak müsabaka öncesinde teknik direktör Fatih Terim'den önemli açıklamalar geldi.

"LUCESCU SAYGIYI HAK EDİYOR"

Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu hakkında Terim, şunları dedi:

Mircea Lucescu önemli bir teknik direktör. Büyük bir isim ve kariyerine saygı duymaktan başka bir şey yapamayız çünkü uzun yıllardır, neredeyse hiç ara vermeden, dünyanın dört bir yanında teknik direktörlük yaptı. Her zaman aktif olan bir teknik direktör, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalıştı. Bu hiç kolay bir şey değil. Bu yüzden onu futbolu çok seven ve futbolu çok iyi bilen biri olarak görüyorum. Futbolu sevmiyorsanız, bu kadar uzun yıllar kesintisiz çalışmanız mümkün değil. Bu yüzden Lucescu saygıyı hak ediyor.

"ROMANYA EFSANESİ"

Prima Sport'a konuşan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

Lucescu, 60-65 yıldır futbolla uğraşıyor ve bu yılların çoğunu en üst düzey turnuvalarda geçirdi. Ayrıca o bir Romanya efsanesi. Romanya Futbol Federasyonu'nun, sağlığı elverdiği sürece Lucescu'nun katkılarından yararlanmak istemesinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır arkadaşız, ara sıra görüşüyoruz ve bu mesaj aracılığıyla kendisine en içten dileklerimi iletiyorum.

VINCENZO MONTELLA

Vincenzo Montella'ya övgülerde bulunan Terim, şu sözleri sarf etti:

Mircea Lucescu çok büyük bir teknik direktör ancak Vincenzo Montella da uzun süredir Türkiye'de çalışıyor, ülkeyi iyi tanıyor ve önemli işler başardığı milli takımın önemli bir figürü. O da önemli bir teknik direktör. İtalya'da birçok önemli takımı çalıştırdı ve özellikle EURO 2024 elemelerinde Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu birliği sağladı.

"ONA DESTEK VERMELİYİZ"

Montella'ya destek verilmesi gerektiğini belirten Terim, şu değerlendirmeyi yaptı:

O dönemde Türkiye maçlarını yorumluyordum ve o zaman da söylemiştim, şimdi de tekrarlıyorum; Montella'ya hak ettiği desteği vermeliyiz. Play-off maçlarından Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum ya da en azından bunu diliyorum, tüm kalbimle bunu diliyorum. Bu yüzden ona ve takımımıza başarılar diliyorum.

"ALLAH'A ŞÜKÜR O GÜNLERİ GÖRDÜK"

Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti:

90'lı yıllarda milli takımı kurarken hep şöyle derdim; "Allah'ım, umarım bir gün kadroyu açıklarken Avrupa'da oynayan o kadar çok oyuncum olur ki onları çağırabilirim. Allah yardımcımız olsun. Allah'a şükür o günleri görebildik. Şu anda Avrupa'nın en önemli liglerinde oynayan oyuncularımız var. Dürüst olmak gerekirse, hepsi olağanüstü bir lig rekabetinde yer alıyor, bu da milli takım için hazır oldukları anlamına geliyor. Bu milli takım için büyük bir avantaj. Bu yüzden bugün o zaman atılan temellerin sonuçlarını gördüğümüzü söyleyebilirim; dünyanın her köşesinde Türk oyuncular var ve onlarla gurur duyuyorum.

"AKILLI VE TEMKİNLİ OLMALIYIZ"

Temkinli olmamız gerektiğini belirten deneyimli isim, şöyle konuştu:

Rumen futbolu her zaman zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Tek maçlar, play-off maçları özel dikkat gösterilmesi gereken maçlardır. Kesinlikle kağıt üzerinde maç öncesi Türkiye favori ancak 90 dakikalık bir maçta ya da uzatmalarda ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden maçın her saniyesinde konsantre olmalı ve konsantrasyonumuzu kaybetmeden hareket etmeliyiz. Akıllı ve temkinli olmalıyız.

"BU DENEYİME SAHİBİZ"

Fatih Terim, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin bu deneyime sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün Avrupa'da oynayan oyuncularımızın formuna baktığımda, hazır olduklarını düşünüyorum çünkü sürekli rekabetin olduğu Avrupa futbolunda oynuyorlar ve bu da onları hazırlıyor.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Dikkatli olunmasının gerektiğini ifade eden Terim, şunları dedi:

Özellikle tek maçlık bu tür maçlarda, tekrar ediyorum, dikkatli hareket etmemiz çok önemli. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, her şeyi yapabilecek Romanya ile karşılaşacağız. Takımıma güveniyorum ve bir sonraki tura geçeceğimizi umuyorum ancak tekrar ediyorum, ciddiyetle hareket etmeliyiz.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEMİZİ İSTİYORUM"

Dünya Kupası ile ilgili olarak tecrübeli isim, şu ifadeleri kullandı:

Hayatımı bu işe adadım ve tüm kalbimle Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitmesini diliyorum. Bir futbolsever olarak bunu dilerken, yıllardır Türkiye'nin tüm turnuvalarda yer alması gerektiğini söyleyen bir teknik direktör olarak, Türkiye'nin katılımının turnuvayı daha çekici hale getirdiğini düşünüyorum. EURO 96'dan itibaren, genel olarak Avrupa Şampiyonları'nda önemli işler yaptık. EURO 2008'de, "Biz bitti demeden bitmez" sloganı... Çünkü gerçekten öyle oldu. O turnuvada maç bitmeden ya da biz otobüse binmeden kimse bitmiş ya da bu kesin sonuç denmesin diye şakalar bile yapılıyordu.

"UZUN DÖNEMİ BİTİRECEĞİZ"

Hasretin sona ereceğini belirten Terim, şu sözleri sarf etti:

Sanırım bu yıl, ABD'de çekici, ilginç ve çok iyi futbol oynayan bir takım olarak sahneye çıkacağız ve Dünya Kupası'ndaki bu uzun döneme son vereceğiz.

"ONLARIN YANINDAYIZ"

Fatih Terim ayrıca şunları dedi:

Ülke olarak hepimiz bunu istiyoruz. Milli takımın yanındayız, kalbimiz, zihnimiz ve tüm düşüncelerimizle milli takımın yanındayız. Allah yolumuzu açık etsin.