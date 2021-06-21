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    Filenin Sultanları, Brezilya'ya yenildi: 3-1

    FIVB Milletler Ligi'nde elemelerdeki 15. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 yenildi.
    • AA
    • 21.06.2021 - 01:34
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 01:51
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    Filenin Sultanları, Brezilya'ya yenildi: 3-1

    Üst üste üçüncü kez dörtlü finale kalmayı başaran Filenin Sultanları elemelerdeki son maçında Brezilya'ya setlerde 3-1'lik skorla kaybetti.

    DÖRTLÜ FİNALE KALMAYI GARANTİLEMİŞTİK

    Ligde Güney Kore'yi 3-1 yenerek dörtlü finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Brezilya'ya 18-25, 16-25, 27-25, 15-25 set sonuçlarıyla kaybetti.

    Filenin Sultanları, Brezilya ya yenildi: 3-1 #1

    AVRUPA KITASI'NIN TEK TEMSİLCİSİ

    Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer alacak Türkiye, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil edecek.

    Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.

    Filenin Sultanları, Brezilya ya yenildi: 3-1 #2

    YARI FİNALDE RAKİP ABD

    Elemeleri 4. sırada tamamlayan milli takım yarı finalde lider ABD ile ikinci Brezilya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.

    Filenin Sultanları, Brezilya ya yenildi: 3-1 #3

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