Filenin Sultanları, Brezilya'ya yenildi: 3-1

FIVB Milletler Ligi'nde elemelerdeki 15. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Üst üste üçüncü kez dörtlü finale kalmayı başaran Filenin Sultanları elemelerdeki son maçında Brezilya'ya setlerde 3-1'lik skorla kaybetti.

DÖRTLÜ FİNALE KALMAYI GARANTİLEMİŞTİK

Ligde Güney Kore'yi 3-1 yenerek dörtlü finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Brezilya'ya 18-25, 16-25, 27-25, 15-25 set sonuçlarıyla kaybetti.

AVRUPA KITASI'NIN TEK TEMSİLCİSİ

Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer alacak Türkiye, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil edecek.

Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.

YARI FİNALDE RAKİP ABD

Elemeleri 4. sırada tamamlayan milli takım yarı finalde lider ABD ile ikinci Brezilya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.