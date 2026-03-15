Finalissima maçı iptal edildi!

Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, Finalissima 2026'da karşı karşıya gelecekti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, bölgede yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle 27 Mart 2026'da Katar'daki Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma iptal edildi.

UEFA yaptığı açıklamada Bernabeu'da yarı yarıya seyircili, Bernabeu ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerinin Arjantin tarafından reddedildiğini açıkladı.

ARJANTİN, DÜNYA KUPASI SONRASI OYNAMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

UEFA ayrıca, Arjantin'in maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istediğini fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçeneğin de elendiğini duyurdu.

3 KEZ GERÇEKLEŞTİ

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 3 kez karşılaşmıştı.

1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te Arjantin, Danimarka'yı ve 2022'de ise Arjantin, İtalya'yı yenmişti.