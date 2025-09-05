Abone ol: Google News

Galatasaray taraftarı, Barış Alper Yılmaz'a destek oldu

Galatasaraylı taraftarlar, Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz için sosyal medyadan destek kampanyası başlattı.

Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 15:03
Galatasaray'da transferi gündeme gelen ancak şu anda takımda kalan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Transfer gündemi nedeniyle Galatasaray'ın ligde oynadığı son iki maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maça da yedek kulübesinde başladı.

4 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gürcistan maçında 67. dakikada oyuna dahil olan Barış Alper, 71. dakikada ise VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

TARAFTAR DESTEK OLDU

Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcu için destek kampanyası başlattı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada, "Yanındayız Barış Alper" ve "Barışacağız" başlığı altında birçok paylaşıma imza attı.

Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

