Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla "dalya" dedi

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile oynadığı mücadelede forma giyerek, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.

Hakan, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi.

Hakan, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan 12 yılda 100 kez ay-yıldızlı formayı giyen Hakan, Bulgaristan maçı ile "dalya" dedi.

Deneyimli futbolcu, Bulgaristan karşısında sahaya çıkarak Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını da elde etti.

100 MAÇTA 21 GOL

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, 100 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile 21 golünü Çekya (3), Avusturya (2), Lüksemburg (2), Bulgaristan (2), Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna'ya attı.

Milli forma ile Cenk Tosun ve Lefter Küçükandonyadis ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayacak ve A Milli Takım ile en çok gol atan 3. oyuncu unvanını elde edecek.

HAKAN İLE 51 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 73'ü resmi 26'sı özel 99 maçta, 51 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Hakan'ın forma giydiği 99 karşılaşmada 29 mağlubiyet ve 19 da beraberlik aldı.

ARDA TURAN'I YAKALADI

Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış oldu.

Milli takımda 100 maça çıkan deneyimli futbolcunun, 101 kez A Milli Takım formasını giyen Emre Belözoğlu'nu yakalamasına ise yalnızca 1 maç kaldı.

Hakan'ın bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kaldı.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.

ÜÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA OYNADI

Türk Milli Takımı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği dönemlerde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti.

A Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele ettiği grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele etti. Gruptaki 3 maçını da kaybeden milliler turnuvaya puansız veda etti.

Türkiye, EURO 2024'te ise çeyrek final oynama başarısını gösterdi. Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele ettiği gruptan 2. sırada çıkan Türkiye, son 16 turunda da Avusturya'yı elemeyi başardı. Milliler çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 yenilerek yarı final şansını kaçırdı.

MEVCUT KADRODAKİ EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ve Gürcistan maçları için kadroda bulunan isimler içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıkladığı kadroda, 100 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan Hakan Çalhanoğlu'nu, 58 maçla Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ve 56 maçla Zeki Çelik takip ediyor.

Kadroda yer alan diğer oyuncuların A Milli Takım formasını giyme sayıları şöyle:

Kerem Aktürkoğlu 47, Orkun Kökçü 44, İrfan Can Kahveci 42, Mert Müldür 38, Mert Günok 37, Uğurcan Çakır 34, Barış Alper Yılmaz 29, İsmail Yüksek 28, Ferdi Kadıoğlu 25, Salih Özcan 24, Arda Güler 24, Kenan Yıldız 24, Abdülkerim Bardakcı 22, Eren Elmalı 19, Yunus Akgün 16, Samet Akaydin 14, Altay Bayındır 10, Oğuz Aydın 7, Can Uzun 3, Deniz Gül 3, Berke Özer 2 ve Yusuf Akçiçek 2.

A Milli Takım kadrosunda yer alan Atakan Karazor ise şu ana kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.