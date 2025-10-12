Hakan Çalhanoğlu: Hedef Dünya Kupası

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında A Milli Takım, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu önemli galibiyette takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun performansı ve sözleri dikkat çekti.

"KIRMADILAR BENİ"

Milli formayla 100. maçına çıkan ve bu karşılaşmayı iki asistle noktalayan Çalhanoğlu, maç öncesi takım arkadaşlarından galibiyet istediğini belirtti.

Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Maçtan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti; kırmadılar beni.

"HER ZAMAN İYİ OLMALARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Takımın kilit oyuncuları olarak Kenan ve Arda'yı işaret eden kaptan, şunları dedi:

Kenan ve Arda bizim için fark yaratacak oyuncularımız. Her zaman iyi olmaları bizim için çok önemli.

"HEDEF DÜNYA KUPASI"

Türkiye Milli Takımı'na olan bağlılığını da vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Türkiye benim her zaman tek seçeneğimdi. 3 kez Avrupa Şampiyonası gördüm. Hedef Dünya Kupası. Hepimizin hedefi o" diyerek, önümüzdeki büyük hedefe olan inancını ortaya koydu.