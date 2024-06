Hamit Altıntop'un Vincenzo Montella ve oyunculara güveni tam!

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) hayallerinin büyük olduğunu ancak maç maç ilerlemek istediklerini söyledi.

"Oyuncularımız neşeli ve keyifli"

Hamit Altıntop, Polonya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın üç etaplı toplandığını hatırlatarak, kamp dönemiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Ben oyuncularımız arasında çok iyi bir takım ruhu ve aile ortamı gözlemledim. Oyuncularımız neşeli ve keyifli. Her ne kadar yorucu ve uzun bir sezon geçirseler de Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme görevleri dolayısıyla hiçbir rehavet gözlemlemedim. Hepsi, hocamızın belirlediği 26 kişilik kadroya girebilmek için çok sıkı çalıştılar. Hocamız da oyunculara idmanlarda ciddi bir yükleme yaptı. Tabii bu normal çünkü fizik kaliteniz böylesi uluslararası turnuvalarda fark oluşturur.

"Türkiye'de zaten her zaman futbolda beklenti büyük olur"

Altıntop, "A Milli Takım'dan beklenti büyük. Çeyrek final, yarı final söylemleri sizin ve oyuncuların üzerinizde baskı yapıyor mu?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Tarihimizde üç kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na katılmayı ilk kez başaran bir takımımız var. İlk kez bir eleme grubunu lider tamamlayarak finallere kaldık. Bundan dolayı beklentinin büyümesi doğal. Türkiye'de zaten her zaman futbolda beklenti büyük olur. Ancak şunu unutmayalım ki son iki turnuvada gruplardan çıkamadık. O yüzden bizim bu turnuvadaki öncelikli amacımız grup etabını geçmek, maçlara tek tek konsantre olmak ve her maçımızı bir final havasında oynamak. Bizim de takımımızdan beklentimiz yüksek. Burada önemli birkaç unsur var. Takım halinde hareket etmek, maçları tam bir konsantrasyonla oynamak ve her maçı ciddiye almak, birbirimizi cesaretlendirmek. Tüm bunlarla birlikte taraftarlarımızla oluşturacağımız sinerjiyle başarılı olacağımıza inanıyorum. Hayallerimiz büyük ama maç maç ilerlemek istiyoruz.