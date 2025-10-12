İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3’üncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.

Bu maçın ardından millilere İrfan Can Kahveci'den kötü bir haber geldi.

SAKATLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, 30 yaşındaki futbolcunun Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

GOL ATMIŞTI

Bulgaristan karşısında sonradan oyuna dahil olan hücum oyuncusu, takımın 6. golünü atmıştı.

"ADAY KADRODAN ÇIKARILDI"

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.



İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.