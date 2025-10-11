İspanya, Gürcistan'ı iki golle geçti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maç haftasında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Elche'de bulunan Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yeremy Pino ve 64. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

İspanya, 29. dakikada Ferran Torres ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İSPANYA'DAN 3'TE 3

Bu sonuçla, İspanya, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı ve grupta liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ, GÜRCİSTAN KARŞISINDA

İspanya, bir sonraki maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan ise A Milli Futbol Takımımız'a konuk olacak.