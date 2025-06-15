İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu

İHA
İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü duyurdu.
Luciano Spalletti ile yolların ayrılması sonrası göreve Gennaro Gattuso getirildi.
TÖREN DÜZENLENECEK
47 yaşındaki teknik adam ile 19 Haziran Perşembe günü Roma'daki Hotel Parco dei Principi'de resmi tören düzenlenecek.
SON OLARAK HIRVATİSTAN'DA ÇALIŞTI
Gattuso, son olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.
MİLLİ FORMAYI 73 KEZ GİYDİ
Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinde ise 73 kez milli formayı giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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