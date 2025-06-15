İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu
İHA

İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü duyurdu.

Luciano Spalletti ile yolların ayrılması sonrası göreve Gennaro Gattuso getirildi.

TÖREN DÜZENLENECEK

47 yaşındaki teknik adam ile 19 Haziran Perşembe günü Roma'daki Hotel Parco dei Principi'de resmi tören düzenlenecek.

SON OLARAK HIRVATİSTAN'DA ÇALIŞTI

Gattuso, son olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.

MİLLİ FORMAYI 73 KEZ GİYDİ

Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinde ise 73 kez milli formayı giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor