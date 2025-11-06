Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'na geri döndü

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı kadrosuna yeniden davet edildi.

Deneyimli oyuncu, Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyebilecek.

SANE İSTEDİĞİNİ ALDI: MİLLİ TAKIM DAVETİ GELDİ

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sane, kısa süre önce yaptığı açıklamada milli takıma dönüş sinyali vermişti.

Alman yıldız, o dönemde duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler-çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da (Liverpool - Beşiktaş) oynamak isterdim. Ama daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım: Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor. Milli takıma geri döneceğimi umuyorum."

'AVRUPA'NIN EN ÜST LİGLERİNDEN DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE OYNUYOR' DEMİŞTİ

Öte yandan Panzerler'in formasını 70 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası Elemeleri maçlarında kadroya çağrılmamıştı.

Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya almaması hakkında, "Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur." demişti.