Katar Milli Futbol Takımı'nda Julen Lopetegui dönemi başladı

AA & Ensonhaber

Katar Milli Futbol Takımı, İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski teknik direktörü Julen Lopetegui ile anlaştı.

Katar Futbol Federasyonu (QFA) tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui, resmen Katar Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandı ve sözleşmesi, 2027'ye kadar geçerli olacak.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Daha önce İspanya Milli Takımı ve Real Madrid dışında Porto ve Sevilla gibi ekipleri de çalıştıran Lopetegui, son olarak İngiliz temsilcisi West Ham United'da görev aldı.

GÖREVİ GARCIA'DAN ALDI

Julen Lopetegui, Katar'da görevi İspanyol teknik adam Luis Garcia'dan devraldı.