Kenan Yıldız: Delice duygular yaşıyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra finallere gitmeye hak kazandı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kenan Yıldız, "Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası'na gideceğiz, iyi şeyler yapacağız." dedi.

"DELİCE DUYGULAR YAŞIYORUZ"

Tarihi başarıyı kutlayacaklarını belirten milli futbolcu, "Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ OLMASAYDI BURALARA KADAR GELEMEZDİK"

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Kenan Yıldız, "Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.