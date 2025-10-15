Abone ol: Google News

Kenan Yıldız, milli takımdaki 5. golünü kaydetti

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Gürcistan maçıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 5. golünü kaydetti.

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 00:00


2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelirken, rakibini 4-1 yendi.

Millilerin ilk golü Kenan Yıldız’dan geldi.

5. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Yıldız, aşırtma vuruşla kaleci Giorgi Mamardashvili’nin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Milli formayla son 2 maçında 3. golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcu toplam gol sayısını da 5’e çıkardı.

83 DAKİKA OYNADI

Maça 11’de başlayan Kenan Yıldız, 83. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı.

