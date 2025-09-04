Kerem Aktürkoğlu'ndan başarılı istatistik

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

45 MAÇTA 14 GOL ATTI

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan filelerini 2 kez havalandırdı.

Ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi olan Kerem, 41 ve 52. dakikalarda topu ağlara yolladı. Kerem'in ikinci golü öncesinde pası veren isim Yunus Akgün oldu.

Kerem, A Milli Takım'da çıktığı 45. maçta gol sayısını 14'e yükseltti.

EN FAZLA GOLE KATKIDA BULUNAN OYUNCU

Kerem, bu golleriyle birlikte dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana en fazla gole katkıda bulunan oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. (14 gol & 3 asist)