Milli Takım'da Kuntz'un yardımcılığı için Mustafa Doğan'la anlaşıldı

TFF, Milli Takım'da yardımcı antrenörlük için spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Mustafa Doğan ile büyük ölçüde el sıkıştı.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaşma sağlamıştı.

58 yaşındaki teknik adam İstanbul'a gelmiş, Riva Tesisleri'ni gezmiş ve prensipte el sıkışılmıştı.

Önceki gün ülkesine dönen tecrübeli çalıştırıcı, dün yönetim kuruluna sunuldu ve kabul gördü.

TFF MUSTAFA DOĞAN’LA ANLAŞTI

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un yürüttüğü operasyonda anlaşma 3 yıllık olacak. TFF yönetimi, şimdi Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Kuntz'un yanında olacak ve ona yardım edecek yerli antrenör için arayışa girdi.

Fanatik’in haberine göre; gündemdeki isimler ise yine Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu'ydu ancak Mustafa Doğan'da karar kılındı.

Şu an yayıncı kuruluşta spor yorumcusu olarak görev yapan Doğan, futbolculuk döneminde Fenrbahçe ve Beşiktaş forması giyinmişti.