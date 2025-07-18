Milliler, Hollanda’yı farklı geçti: Yarı finalde rakip Hırvatistan

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi çeyrek finalinde Hollanda’yı 81-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadele, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi’nde oynandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 24-15 önde geçti. İkinci çeyrekte Hollanda farkı azaltmaya çalışsa da Türkiye devreye 39-36’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmada vites yükselten milliler, üçüncü çeyrekte rakibine sadece 9 sayı izni vererek farkı açtı ve son bölüme 66-45 önde girdi.

YARI FİNALDE RAKİP HIRVATİSTAN

Maçın son periyodunda da kontrolü elden bırakmayan Türkiye, sahadan 20 sayılık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla yarı finale yükselen millilerin rakibi Hırvatistan oldu.

Karşılaşmanın yıldızları Emre Melih Tunca 20, Özgün Cengiz ise 17 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Türkiye-Hırvatistan yarı final mücadelesi, yarın saat 16.30’da oynanacak.