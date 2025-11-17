Montella: İspanya'yı yenebiliriz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun altıncı maçında Türkiye, İspanya ile Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda karşılaşacak.

Mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik, maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HAZIRLIK MAÇI DEĞİL, KAZANMAYA ÇIKIYORUZ

Montella, mücadelenin önemine dikkat çekerek takımın hedefinin galibiyet olduğunu söyledi:

Bu maç kesinlikle hazırlık karşılaşması havasında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımı iyi hazırladım ve istediğimiz sonucu almak için sahada her şeyimizi vereceğiz.

"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"

Teknik adam, grupta elde edilen performanstan memnun olduğunu belirtti:

İspanya maçı dışında istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık, böyle bir dönem pek hatırlamıyorum. Gürcistan’a karşı iki maçı da kazanarak önemli bir eşiği geçtik. Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum.

"DAHA DENGELİ BİR OYUN OYNAYACAĞIZ"

Montella, İspanya’nın gücüne dikkat çekerek oyun planlarına değindi:

“Yarın ilk maçtan daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu sahaya yansıtacağız ama rakibin kalitesinin farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik.”

"BÜYÜK MAÇLAR HER ZAMAN MOTİVASYON KAYNAĞIDIR"

Karşılaşmanın kendileri için önemli bir test olacağını ifade eden Montella, futbolculuk dönemine de atıfta bulundu:

Bu tarz maçlar her zaman büyük motivasyon sağlar. Oyuncuyken de en çok bu tip karşılaşmaları severdim. Kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bu maç da seviyemizi görmek açısından önemli.

"İSPANYA'YI YENEBİLİRİZ"

Montella, takımına olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

"Futbolda her şey mümkün. Hırsımız, isteğimiz ve kendi futbol anlayışımızla İspanya’yı yenebiliriz. Neden olmasın?"

"ARDA GÜLER HER GÜN GELİŞİYOR"

Teknik direktör, Arda Güler’e özel bir parantez açtı:

Arda’nın yeteneği ortada. İki yıldır onunla çalışıyorum ve her gün gelişimine tanık oluyorum. Hem milli takımda hem kulübünde büyük hedefleri var. Hırsıyla bunu her defasında gösteriyor. Kendi pozisyonunda en iyilerden biri olabilir.

"İYİ BİR SONUÇLA PLAY-OFF'A GİTMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım’ın sağ beki Zeki Çelik, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, “Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off’tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış şekilde gitmek istiyoruz.” dedi.

"NEDEN YİNE OLMASIN"

Dünya Kupası’na direkt katılmanın her zaman temel hedefleri olduğunu vurgulayan Çelik, “Grubumuzda böyle güçlü rakipler olabiliyor. İspanya ile oynadığımız ilk maçta da iyi bir sonuç almak istedik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya play-off’tan gitmiştik, neden yine olmasın?” ifadelerini kullandı.