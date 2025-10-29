Necla Güngör Kıragası: 2 maçı da gol yemeden kazanacağımıza inancımız tamdı

UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın ardından telefonla arayıp kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İzmirli taraftarlarla Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce karşılaşmayı kazanarak bayramı kutladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"İNANILMAZ BİR GURUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp kutladığını aktaran Kıragası, "Tebriklerini iletti. Bu bizim için inanılmaz bir gurur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, oyuncuların tebrik edilmesi, takımımıza olan inancını belirtmesi ve maçı izlediğini bize belirtmesi bizim için son derece gurur verici. Kendisine buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum, saygılarımı arz ediyorum." dedi.

"ÇOK SAYGI DUYUYORUZ ONLARA"

Kosova'nın maçta oyun disiplininden hiç kopmadığını anlatan Kıragası, şu değerlendirmeyi yaptı: