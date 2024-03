Oğuz Aydın: Milli takıma davet edildiğimi anneme söyledim, ağladı

DHA

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk kez milli takımın aday kadrosuna davet edilen Oğuz Aydın, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İnanılmaz bir hayal gibiydi"

Milli takım daveti aldığı anlardan bahseden Oğuz Aydın, şu ifadeleri kullandı:

O an Alanya’daydım. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir hayal gibiydi. Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. Bir an önce takımla idmana çıkıp bu anı yaşamak istiyorum.