Oğuz Aydın: Milli takıma davet edildiğimi anneme söyledim, ağladı İlk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilen Oğuz Aydın, "İlk anneme haber verdim. Annem ağladı tabii ki. Çünkü inanılmaz bir gurur. Sonra ağabeyime ve babama söyledim. Hayal gibi. Herkes çok mutlu" dedi.

DHA

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk kez milli takımın aday kadrosuna davet edilen Oğuz Aydın, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İnanılmaz bir hayal gibiydi"

Milli takım daveti aldığı anlardan bahseden Oğuz Aydın, şu ifadeleri kullandı:

O an Alanya’daydım. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir hayal gibiydi. Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. Bir an önce takımla idmana çıkıp bu anı yaşamak istiyorum.

Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yla da telefonda görüştüğünü belirtti.

"Fatih Hocam bana başarılar diledi"

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’ye teşekkür eden Oğuz Aydın, şunları dedi:

Fatih Hocam öncelikle bana başarılar diledi. Bana verdiği özgüvenle birlikte çok iyi bir yere getirdi. Ona da çok teşekkür ederim.

"Oynayacağımız 2 maç EURO 2024 için iyi bir prova"

Sağ ve sol açıkta oynamayı tercih edeceğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Oynayacağımız 2 maç EURO 2024 için iyi bir prova. Buraya gelmem benim için bir fırsat. Hocam bana inşallah süre verirse en iyisini yapıp EURO 2024’e katılırım. Tabii ki rahatım. Hocamın bana görev vereceği her mevkide elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışırım. Sağ ve sol açıkta oynadım genellikle. Bu mevkileri tercih ederim.

"Bir an önce takımla antrenmana çıkmayı bekliyorum"

Takımla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Oğuz Aydın, şunları dedi:

Orkun küçüklük arkadaşım Hollanda’dan. Beni ilk o karşıladı. Daha sonra herkesle tanışma fırsatım oldu. Zaten Ümit Milli ve 19 Yaş Altı Milli Takım'dan Ahmetcan ve Barış Alper beraber olduğum kişilerdi. O yüzden bir an önce takımla antrenmana çıkmayı bekliyorum.

"İlk anneme haber verdim ağladı tabii ki"

Milli takıma davet edilmesini ilk annesine haber verdiğini söyleyen Oğuz Aydın, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

İlk anneme haber verdim. Annem ağladı tabii ki. Çünkü inanılmaz bir gurur. Sonra ağabeyime ve babama söyledim. Hayal gibi. Herkes çok mutlu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)