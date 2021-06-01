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    Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci'den altın madalya

    Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci'den altın madalya

    Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100m yarışında milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
    • AA
    • 01.06.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 23:02
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    Türkiye'de sonr yıllarda bireysel sporlardaki başarılar artık para atletizmde de kendisini gösteriyor

    ZÜBEYDE SÜRÜPGECİ AVRUPA ŞAMPİYONU

    Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100m yarışında milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

    35 ülkeden 600 atletin yarıştığı rganizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil ediyor.

    Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci'den altın madalya-Video

    Para Atletizm Avrupa Şampiyonası nda Zübeyde Süpürgeci den altın madalya #1

    Para Atletizm Avrupa Şampiyonası nda Zübeyde Süpürgeci den altın madalya #2

    Para Atletizm Avrupa Şampiyonası nda Zübeyde Süpürgeci den altın madalya #3

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