Şenol Güneş: Kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum

Bir daha kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyleyen Şenol Güneş, ilk hedefinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ve 6 Eylül’de Belgrad’da Sırbistan ile oynanacak maçlar öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Milli takımda herkes tarafından sevildiğini, ortak bir değer olduğunu belirten Şenol Güneş, tekrar kulüp takımlarına dönmeyi düşünmediğini belirtti.

Güneş'in sözleri şu şekilde:

"HEDEFİM DÜNYA KUPASI"

"Ben zaten düşüncemi az önce söyledim. Benim gizlim, saklım yok. Ben epeydir söylüyorum. Kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum. Ülke içinde söylüyorum bunu. Milli takıma geldikten sonra tekrar bu yarışın içine girmek istemiyorum. Zaten yaş itibarıyla belli bir döneme geldik. Bu dönemde de az önce söyledim. İlk hedefim Dünya Kupası’na katılmak. Arkasından Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi. Ondan sonra kararlar vereceğim. Bazı projelerle ilgili, Türk futboluyla ilgili bana düşen ne görev varsa onu en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. O zaman onlara müsait olurum. Bu tip bir görevde olmamam gerekir."





"BU KAVGALI ORTAMA GİRMEK İSTEMİYORUM"

"Şu anda 3 sene için bir şey diyemem ama yurt içini sorduğun zaman düşünmüyorum. Milli takımda ortak bir değerim. Ben Trabzonluyum, Trabzonspor’un içinde büyüdüm. Ama Trabzonsporlu olmam onun yanlış yaparak başarılı olmasını istemem. Doğru yaparak başarılı olmasını isterim. Çünkü hep öyle oldu zaten. Bu Beşiktaş için de geçerli. Büyük takımlar için söylüyorum. Antalya, Bursa bunlar hep potansiyeli olan yerler. Ben Fenerbahçe’nin içine girmedim, Galatasaray’da çalışmadım ama onlar da büyük kulüpler, büyük camialar. Kabul etmek lazım. Hepsi tarafından sevilip, sayılıyorum. Ortak değer olabiliyorum. Ben bu ortak değerin kaybolmasını istemem. Lig yarışında gergin ortamlar oluyor. Ben ona girmek istemiyorum. Yeniden başlasaydım bu savaşı verirdim, Türkiye’de tekrar kulüp savaşına, bu kavgalı ortama girmek istemiyorum."