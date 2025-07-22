Sude Yaren Uzunçavdar'dan altın madalya

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda kadınlar 73 kiloda altın madalyaya uzandı.

BELÇİKALI RAKİBİNİ YENEREK ŞAMPİYON OLDU

Finalde Belçikalı rakibi Sarah Chaari’yi 2-0’lık net skorla geçen Uzunçavdar, Türkiye’ye organizasyondaki ikinci altın, toplamda ise dördüncü madalyasını kazandırdı.

DAYIOĞLU'NDAN GÜMÜŞ MADALYA

63 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ömer Faruk Dayıoğlu, yarı finalde Norveçli Kristian Storsul Borgen’i 2-0 yenerek finale çıktı. Finalde ise Kazakistanlı Samirkhon Ababakirov’a mağlup olan milli sporcu, ikinci olarak kürsüye çıktı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.