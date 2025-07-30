Türk atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda, genç erkekler skeet trio kategorisinde mücadele eden milli takım altın madalya kazandı.

ŞAMPİYONADAKİ ALTINCI MADALYA

Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun açıklamasına göre, Muhammet Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Ali Can Arabacı’dan oluşan trio, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu ve kürsünün zirvesine çıktı.

Bu başarıyla birlikte Türkiye, şampiyonadaki altıncı madalyasını hanesine yazdırdı.