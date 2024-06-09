U18 Milli Takım futbolcuları, Zagreb’de YKS’ye girdi

İHA

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde bulunan U18 Milli Takım futbolcuları için Yüksek Öğretim Kurumları Sınav’ına (YKS) giriş imkanı sağlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinde futbolculara sağlanan sınava girme imkanı için Ölçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) teşekkür edildi.

"Tüm gençlerimize başarılar dileriz"

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Hırvatistan'da bulunan U18 Milli Takımımızdaki oyuncularımıza kamp yaptıkları başkent Zagreb'de Yüksek Öğretim Kurumları için sınav imkanı tanıyan T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Sayın Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eder, sınava giren milli oyuncularımız ile tüm gençlerimize başarılar dileriz.