UEFA 17 Yaş Altı heyecanı! Milliler, İspanya ile yenişemedi

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 2. tur son maçında Türkiye, İspanya ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 2. tur son maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Solitude Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
MİLLİLER, ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ
Bu sonucun ardından milli takım; İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grubu üçüncü sırada tamamladı.
İspanya ise lider olarak finallere gitmeye hak kazandı.
SAMET AYBABA İZLEDİ
Müsabakayı Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Samet Aybaba da tribünden takip etti.
