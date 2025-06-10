UEFA Uluslar Ligi final maçında bir taraftar yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında, bir taraftar yaşamını yitirdi.
UEFA'nın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:
Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte.
8 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.
Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
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