UEFA Uluslar Ligi final maçında bir taraftar yaşamını yitirdi
AA & Ensonhaber

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında, bir taraftar yaşamını yitirdi.

UEFA'nın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor