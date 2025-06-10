UEFA Uluslar Ligi final maçında bir taraftar yaşamını yitirdi

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında, bir taraftar yaşamını yitirdi.

UEFA'nın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte.