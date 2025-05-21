UEFA Uluslar Ligi finallerinde oyuncu listeleri artırıldı

İHA

UEFA Uluslar Ligi finalleri 4-8 Haziran tarihleri arasında oynanacak.

Organizasyon öncesi UEFA, takımların oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını duyurdu.

Bu kararın takımlardan gelen talepler ve 2025 yazındaki artan müsabakalarla ilgili alındığını belirtti.

YARI FİNAL PROGRAMI

4 Haziran

Almanya - Portekiz (Münih Arena)

5 Haziran

İspanya - Fransa (Stuttgart Arena)

8 Haziran Pazar günü 3.'lük ve final karşılaşmaları oynanacak.