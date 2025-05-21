UEFA Uluslar Ligi finallerinde oyuncu listeleri artırıldı

İHA
UEFA Uluslar Ligi finalleri 4-8 Haziran tarihleri arasında oynanacak.
Organizasyon öncesi UEFA, takımların oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını duyurdu.
Bu kararın takımlardan gelen talepler ve 2025 yazındaki artan müsabakalarla ilgili alındığını belirtti.
YARI FİNAL PROGRAMI
4 Haziran
Almanya - Portekiz (Münih Arena)
5 Haziran
İspanya - Fransa (Stuttgart Arena)
8 Haziran Pazar günü 3.'lük ve final karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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