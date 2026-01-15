Beşiktaş taraftarından Necip Uysal'a destek

- Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 yendi.
- Siyah-beyazlı taraftarlar, eski kaptan Necip Uysal’a destek verdi.
- Uysal lehine tezahüratlar yapıldı.
Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti. Başkent temsilcisi ise 3 puanda kaldı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal’a destek oldu.
NECİP UYSAL'A DESTEK
Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu.
"Beşiktaş’ın çocuğu Necip Uysal" tribünlerde bir süre tezahüratla yapıldı.