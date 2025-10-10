Uğurcan Çakır'dan Bulgaristan maçı öncesi açıklama

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim tarihinde TSİ 21.45'te başkent Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile mücadele edecek.

Milliler, grupta geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Bulgaristan ise oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti ve son sırada yer alıyor.

Bu kritik müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ BİZE ESKİ MAÇLARINDAN TAKTİKLERİNİ GÖSTERDİ"

Uğurcan, sözlerine şöyle başladı:

Bulgaristan takımı yeni bir hoca değişikliğine gitti. Hocamız bize eski maçlarından taktiklerini gösterdi. Biz de ona çalışma fırsatı bulduk. Pazartesiden bu yana bu maça hazırlandık. En iyi şekilde hazırlandık ve ülkemizi gururlandıracak şekilde yarın buradan ayrılmak istiyoruz.

"İNŞALLAH EN İYİ SONUCU ALIRIZ"

Uğurcan Çakır, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bulgaristan'a takım olarak baktık, takım olarak inceledik. İyi bir takım ve yeni bir hocaları var. Bu onlara yeni bir enerji katacak. Hazırız ve yarın inşallah en iyi sonucu alırız.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM"

Son durumu ile ilgili olarak Uğurcan, şunları dedi:

Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum.

"VİCDANEN İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Uğurcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu süreçler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum.

"HAKAN AĞABEY ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU"

Hakan Çalhanoğlu, hakkında konuşan Uğurcan, şu sözleri sarf etti:

Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu. Takım kaptanı ve takım içinde lider, herkesle iletişimi çok iyi. Onu bir lider olarak görüyoruz. Genç yaşta 100. maçına çıkacak inşallah yarın. Ona sakatlıksız ve uzun yıllar milli takıma hizmet edecek günler diliyorum. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"

Dünya Kupası'nda olmak istediklerini belirten Uğurcan, şu ifadeleri kullandı: