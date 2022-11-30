Petrol
86.74
2.96%
Euro
19.3447
0.51%
Dolar
18.6316
-0.03%
Altın
1.055
0.72%
Borsa
4980
0.36%
Bitcoin
319.574
2.17%
BTXN Coin
5.49
-1.78%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Uluslar Ligi finallerine Hollanda ev sahipliği yapacak

    UEFA, 2023 Uluslar Ligi Finalleri’nin Hollanda'nın Rotterdam ve Enschede şehirlerinde yapılacağını açıkladı.
    • 30.11.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uluslar Ligi finallerine Hollanda ev sahipliği yapacak

    UEFA, Hollanda'nın 2023 Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslar Ligi final, yarı final ve üçüncülük maçları, Haziran 2023'te Hollanda'nın Rotterdam ve Enschede şehirlerinde oynanacak.

    Yarı final kuraları Ocak 2023'te çekilecek

    Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Hollanda'nın mücadele edeceği yarı finallerin kurası, Ocak 2023'te çekilecek.

    Turnuvada yarı final maçları 14-15 Haziran 2023, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 18 Haziran 2023'te yapılacak.

    Uluslar Ligi finallerine Hollanda ev sahipliği yapacak #1

    Portekiz ve Fransa kupayı kazanmıştı

    Uluslar A Ligi gruplarında ilk sırayı alan 4 ülkenin katıldığı finalleri, daha önce Portekiz ve Fransa kazanmıştı.

    Uluslar Ligi finallerine Hollanda ev sahipliği yapacak #2

    Uluslar Ligi finallerine Hollanda ev sahipliği yapacak #3


    POMEM sınav başvuru tarihi ve sınav ücreti!
    Gündem

    POMEM sınav başvuru tarihi ve sınav ücreti!

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Türkiye'nin büyüme beklentisi yükseliyor
    Ekonomi

    Türkiye'nin büyüme beklentisi yükseliyor

    Görüş Bildir