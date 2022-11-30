Uluslar Ligi finallerine Hollanda ev sahipliği yapacak

UEFA, 2023 Uluslar Ligi Finalleri’nin Hollanda'nın Rotterdam ve Enschede şehirlerinde yapılacağını açıkladı.

UEFA, Hollanda'nın 2023 Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslar Ligi final, yarı final ve üçüncülük maçları, Haziran 2023'te Hollanda'nın Rotterdam ve Enschede şehirlerinde oynanacak.

Yarı final kuraları Ocak 2023'te çekilecek

Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Hollanda'nın mücadele edeceği yarı finallerin kurası, Ocak 2023'te çekilecek.

Turnuvada yarı final maçları 14-15 Haziran 2023, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 18 Haziran 2023'te yapılacak.

Portekiz ve Fransa kupayı kazanmıştı

Uluslar A Ligi gruplarında ilk sırayı alan 4 ülkenin katıldığı finalleri, daha önce Portekiz ve Fransa kazanmıştı.