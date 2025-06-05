AA & Ensonhaber
Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile bugün oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
TAKTİKSEL ÇALIŞMA YAPILDI
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmasının yapıldığı bildirildi.
RAKİP KARADAĞ
Ümit Milli Futbol Takımı, bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ ile karşılaşacak.
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