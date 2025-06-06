Ümit Milli Futbol Takımı özel maçta Karadağ ile berabere kaldı
Haber Merkezi

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ'ı ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Milliler 81. dakikada golü buldu.

Emrecan Terzi'nin uzun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Ali Habeşoğlu, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Baran Ali Gezek'e aktardı.

Baran Ali'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

GALİBİYET 90+1'DE KAÇTI

90+1. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı.

Sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Medojevic'in ceza sahası sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

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Göktürk Sönmez
Editor