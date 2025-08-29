Ümit Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Futbol Takım'da aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Eylül Salı günü saat 14.00'te İstanbul'da toplanacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIMI, HIRVATİSTAN MAÇI İÇİN TRABZON’DA SAHAYA ÇIKIYOR

Daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda olacağı açıklanan Ada İbik, Ümit Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekibin Trabzon'daki Papara Park'ta yapacağı Hırvatistan müsabakası saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

KADRO

Egemen Korkmaz'ın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: