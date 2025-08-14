Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçlarını oynayacağı statlar belirlendi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ekim ayında Litvanya ve Macaristan ile oynayacağı müsabakaların stadyumları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, grubundaki ikinci maçında 10 Ekim Cuma günü Litvanya ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

MACARİSTAN MAÇI 14 EKİM'DE

Ümit milliler, 14 Ekim Salı günü ise Budapeşte'de Nandor Hidegkuti Stadyumu'nda grubun üçüncü maçında Macaristan'a konuk olacak.

Karşılaşmanın başlama saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

MİLLİLERİN RAKİPLERİ

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.