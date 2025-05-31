Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu

İHA

Ümit Milli Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya davet edilen futbolcular, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Eylül ayında başlayacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk maçını 9 Eylül 2025 Salı günü sahasında Hırvatistan ile oynayacak.

Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda mücadele edecek.

ADAY KADRO

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Berkay Yılmaz (FC Nürnberg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (Başakşehir), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Livan Burcu (FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Ümraniyespor), Melih Bostan (Konyaspor)