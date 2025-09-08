Vincenzo Montella: Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 6-0 kazandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı.

"ZAMANLA İNANCINI DA KAYBEDİYORSUN"

İtalyan çalıştırıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız.

"DEMORALİZE OLMAMAMIZ GEREKİYOR"

Montella, demoralize olmamaları gerektiklerini söyledi.

Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor.

"BİRLİK OLARAK ÇIKACAĞIZ"

Vincenzo Montella, birlik olarak çıkacaklarını söyledi.