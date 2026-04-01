A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra finallere gitmeye hak kazandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası bileti almamızın ardından açıklamalarda bulundu.

"ELA, BİZİM UĞRUMUZ"

Yayıncı kuruluşa, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela ile birlikte katılan Vincenzo Montella "Ela, bizim uğurumuz. Onsuz yapamıyoruz." dedi.

"İNANILMAZ GURURLUYUM"

Sözlerinde devam eden Vincenzo Montella "Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk yabancı teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"

Maç öncesi yaptığı konuşmadan bahseden Vincenzo Montella "Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz." dedi.

"HERKES İNANILMAZ KATKIDA BULUNDU"

Dünya Kupası için sorulan soruyu yanıtlayan Vincenzo Montella "Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler." diye konuştu.