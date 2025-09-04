Vincenzo Montella'dan polemiklere yanıt

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlı ekibimiz 3-2 kazandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçının ardından konuştu.

"GURURLANIYORUZ"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde.

"HERKESE GÖSTERDİK"

Arkadaşlık ruhunu gösterdiklerini söyleyen Montella, şu açıklamayı yaptı:

Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum.

"ÇOK ÇALIŞKANLAR"

İtalyan teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar!

"POLEMİKLERE GİRMEYİ SEVMİYORUM"

Son dönemdeki polemikler hakkında Montella, şu açıklamayı yaptı:

Ben bu tarz polemiklere girmeyi sevmiyorum ama bir yandan da gülümsetiyorlar. Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor bana. Bu tarz bir şey olduğunda daha çok çalışıyoruz. Biz mutluyuz.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İspanya ile Konya'da oynanacak grubun ikinci maçı hakkında Vincenzo Montalla, şu yorumu yaptı: