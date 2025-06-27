Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatılacak!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.
İMZA TÖRENİ YAPILACAK
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Kariyeri boyunca; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla, ve Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam, 21 Eylül 2023 tarihinde A Milli Futbol Takımı'nda göreve başladı.
PUAN ORTALAMASI 1.74
EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan Montella, millilerin başında 23 karşılaşmaya çıktı.
51 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.