Vinicius Junior: Irkçılığa karşı her yerde mücadele ediyorum

İspanya ile Brezilya hazırlık mücadelesinde 26 Mart tarihinde saat 23.30'da karşılaşacak.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"Futbol oynamak önemli ama ırkçılıkla mücadele daha da önemli"

Vinicius, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya'da her maçta olaylar oluyor"

Futbolda ırkçılıkla ilgili kendisine yapılan her olayda "büyük üzüntü duyduğunu" aktaran Vinicius, şu şekilde konuştu:

Maalesef burada (İspanya'da) her maçta bu olaylar oluyor ve her suç duyurusu bana kendimi daha kötü hissettiriyor. Dünyadaki her siyah gibi. Üzücü bir şey. Ama oluyor. Sadece İspanya'da değil tüm dünyada böyle. Babama da benzer şeyler oluyordu. Siyahtan önce ilk beyaz birini seçiyorlardı. Bunun farkındayım. Gelecekte başkaları da aynı sorunu yaşamasın diye mücadele ediyorum.