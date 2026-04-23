Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda iddialı

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan'da düzenlenen ikinci etabını ilk sırada tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye'nin milli pilotu Ali Türkkan, bu birinciliğin önemli bir güç göstergesi olduğunu belirterek, şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

2025'te elde ettiği üçüncülüğün ardından bu sezon zirveyi hedefleyen 27 yaşındaki rallici, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"OLDUKÇA ZORLU BİR YARIŞTI"

Ali Türkkan, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde 9-12 Nisan'da organize edilen şampiyonanın ikinci ayağında yardımcı pilot Oytun Albayrak ile kazandığı birinciliği şöyle anlattı:

Baştan sona oldukça zorlu bir yarıştı. Hırvatistan, asfalt bir yarış olmasına rağmen yolun kenarları oldukça kirli. Toz, toprak ve mıcır, kesmeye çok müsait. Bu yüzden öndeki arabalar yolu genişlettikçe asfaltın üzerine sürekli toz, toprak, çakıl ve kum çıkıyor. Gerçekten savaş alanı gibi. Bunu gitmeden biliyorduk. İki sene önce Hırvatistan Rallisi'ne katılmıştık. Biraz tecrübemiz vardı. Bu tecrübeleri doğru bir şekilde yönettik. Zaten hızlıydık. Hızdan yana bir problem yoktu ama bu zorlu şartlarda hata da yapmamak gerekiyordu. Ona uygun bir tempo belirledik. İlk günün sonunda rahat bir şekilde ikinci sıraya yerleştik. İkinci sıradan birinci sıraya çıkmak için atak yapmamız gerekiyordu. Bu stratejiyle ikinci güne uyandık ve ilk etabı 15 saniye farkla kazanarak farkın yarısını erittik. Bu da tabii öndeki rakibimizi baskı altına soktu ve beklediğimiz hata geldi. Rakip lastik patlattı. Böyle olunca rakibimizi geçtik ve aldığımız liderliği yarışın sonuna kadar bırakmayarak finişe ulaştık.

"BU BİRİNCİLİK ÇOK KIYMETLİ"

Ali Türkkan, Hırvatistan'daki yarışı zirvede tamamlamalarının çok değerli olduğunu ve sezonun kalan bölümü için pozitif bir ivme yakalayacaklarını düşündüğünü kaydetti.

İsveç'in ev sahipliği yaptığı sezonun ilk yarışında hata yaptıklarını aktaran 27 yaşındaki pilot, "Bu birincilik çok kıymetli. Her yarış, puan demek. Dünya Gençler Ralli Şampiyonası 5 yarıştan oluşuyor ve en iyi 4 yarışımızın puanları baz alınarak şampiyon belirleniyor. İsveç'ten sonra artık hata şansımızın olmadığı bir noktadaydık. Bunun da biraz baskısı vardı. Kazanmak ve 25 puanı almak bizi rahatlattı. Yarış kazanmak önemli bir güç göstergesi. Hem öz güvenimizi tazeledik hem de rakiplerimize yarış kazanabileceğimizi gösterdik. Sezonun geri kalanı için pozitif bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İLK ETABI 7 SANİYE FARKLA KAZANDIM"

Geçmiş yarışlarda birçok aksiliğin kendilerini bulduğunu vurgulayan Ali Türkkan, Hırvatistan etabıyla kötümser düşünceyi üzerlerinden attıklarını belirtti.

Rallide ufak hataların bedelinin ağır olduğunun altını çizen Castrol Ford Team Türkiye pilotu, "İsveç Rallisi'nde ilk etabı 7 saniye farkla kazandım. Bu, 7 kilometrelik etapta çok büyük bir fark. Bu hedefe doğru gidiyordum ama minicik bir hatayla kara saplandık ve otomobili çıkaramadık. İsveç için 'nazarlık' diyelim. Genelde kötü şeyler bizim başımıza geliyordu. Üzerimizde kara bulut vardı. İlk lastik patlatan biz oluyorduk ya da bir engel bize çıkıyordu. Bu sefer rakibimizin başına geldi. Başkalarının da böyle ufak şanssızlıklar yaşayabileceğini ve önümün açılabileceğini görmek beni rahatlattı. 'Niye hep biz?' diyerek aramızda şakalaşıyorduk. Bunu da üzerimizden attık." şeklinde konuştu.

"KOLAY BİR FİNAL OLMAYACAK"

Dünya şampiyonluğu için iddialı konuşan Ali Türkkan, inşallah sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Zor bir sezon olacağını ifade eden 27 yaşındaki sürücü, "Dünya Ralli Şampiyonası'nda toplamda 4 sınıf var. İki ayrı sınıfta mücadele ediyoruz. Biz Hırvatistan'da 4 klasmanın 2'sini kazandık. Dünya şampiyonluğu hedefine emin adımlarla gittiğimizi söyleyebiliriz. Sezon sonunda da inşallah bu hedefimize ulaşacağız. Son yarış (5. etap) Şili'de olacak. İlk defa bu kadar uzun bir uçuş yapıp kıta değiştireceğim. Daha önce hiç bulunmadığım bir yere gideceğim. Herkesin çok yabancı olduğu bir yer. Şampiyonanın kaderi orada belli olacak. Kolay bir final olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.