Ayhancan Güven, DTM'nin 5. ayağındaki ikinci yarışta 5. oldu

Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 5. ayağındaki yarışların ilkini tamamlayamadı, ikincisinde ise 5. oldu.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 16:42
Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 5. ayağında heyecan yaşandı.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan Güven, 15. sıradan başladığı Nürburgring Pisti'ndeki yarışların ilkini, 2. turda Morris Schuring ile yaşadığı temas sonrası bitiremedi.

Red Bull sporcusu Ayhancan, 12. cepten kalktığı ikinci yarışta ise 5'inciliği elde etti.

8. SIRADA YER ALDI

Puanını 94'e çıkaran Ayhancan, pilotlar klasmanı lideri Lucas Auer'in 43 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

Şampiyonanın 6. ayağı, 23-24 Ağustos tarihlerinde Sachsenring Pisti'nde yapılacak.

