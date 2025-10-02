Ayhancan Güven, DTM'nin sezon finalinde piste çıkacak

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) sezon finalinde yarışacak.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim'da bulunan pistte, hafta sonu podyuma çıkmak için mücadele edecek.

İLK YARIŞ CUMARTESİ

DTM'nin sezon finalinde yarın TSİ 12.05'te ilk antrenman ve TSİ 16.30'da da ikinci antrenman yapılacak. Red Bull sporcusu Ayhancan, 4 Ekim Cumartesi günü ise TSİ 10.35'te sıralama turlarında, TSİ 14.30'da da hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.

Ayhancan, 5 Ekim Pazar günü TSİ 10.30'da sıralama yarışında, TSİ 14.30'da ise sezonun final yarışında podyuma çıkmak için start alacak.

AYHANCAN 5. SIRADA

DTM'nin Almanya ayağı öncesinde pilotlar genel klasmanında Mercedes-AMG takımı sürücüsü Lucas Auer, 171 puanla ilk sırada yer alıyor.

Auer'i 164 puanla TGI Lamborghini by GRT pilotu Jordan Pepper, 160 puanla Schubert Motorsport pilotu Rene Rast takip ederken Ayhancan Güven ise 154 puanla beşinci sırada bulunuyor.